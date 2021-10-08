Смерть нардепа Полякова: тело погибшего доставили на судебно-медицинскую экспертизу
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Тело народного депутата Антона Полякова, который был обнаружен мертвым в Днепровском районе Киева, доставили на судебно-медицинскую экспертизу. Об этом сообщила заместитель начальника отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Киеве Юлия Гирдвилис в эфире одного из телеканалов, пишет УНН.
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"Тело погибшего было доставлено на судебно-медицинскую экспертизу, и уже именно судебно-медицинская экспертиза установит окончательную причину смерти", - сообщила Гирдвилис.
Детали
Пресс-секретарь столичной полиции подчеркнула, что причину смерти установят медики.
В ответ на вопрос, начала ли полиция проверку, с кем накануне встречался Поляков, Гирдвилис сказала: "Есть тайна досудебного расследования. Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства - свидетелей, очевидцев этого события, и что, собственно, стало причиной его смерти".
Народные депутаты от "Слуги народа" Александр Качура и Юлия Гришина при этом сообщили, что в 2:45 медиками была констатирована смерть их коллеги Антона Полякова. Тело направлено и на судебно-медицинскую, и на токсикологическую экспертизу.
Что произошло
Народного депутата Антона Полякова в ночь на 8 октября обнаружили мертвым, полиция Киева устанавливает обстоятельства смерти.
Сейчас открыто производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с пометкой "естественная смерть".
Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи "скорой", но констатировали смерть.
Как стало известным УНН, такси, в котором ехал народный депутат Антон Поляков, было остановлено из-за нарушения правил дорожного движения. Затем полиция останавливала "скорую" для помощи нардепу.