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Смерть нардепа Полякова: тіло загиблого доставили на судово-медичну експертизу

Смерть нардепа Полякова: тіло загиблого доставили на судово-медичну експертизу

Київ • УНН

 • 22585 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Тіло народного депутата Антона Полякова, якого було виявлено мертвим в Дніпровському районі Києва, доставили на судово-медичну експертизу. Про це повідомила заступниця начальника відділу комунікацій ГУ Нацполіції в Києві Юлія Гірдвіліс в ефірі одного з телеканалів, пише УНН.

Цитата:

“Тіло загиблого було доставлено на судово-медичну експертизу, і вже саме судово-медична експертиза встановить остаточну причину смерті”, - повідомила Гірдвіліс.

Деталі

Речниця столичної поліції зауважила, що причину смерті встановлять медики.

У відповідь на запитання, чи розпочала поліція перевірки, з ким напередодні зустрічався Поляков, Гірдвіліс сказала: "Є таємниця досудового розслідування. Правоохоронці зараз встановлюють усі обставини - свідків, очевидців цієї події, і що, власне, стало причиною його смерті".

Народні депутати від “Слуги народу” Олександр Качура та Юлія Грішина при цьому повідомили, що о 2:45 медиками було констатовано смерть їхнього колеги Антона Полякова. Тіло направлено і на судово-медичну, і на токсикологічну експертизу.

Що сталося

Народного депутата Антона Полякова у ніч на 8 жовтня виявили мертвим, поліція Києва встановлює обставини смерті.

Наразі відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство з приміткою "природна смерть".

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі "швидкої", але констатували смерть.

Як стало відомом УНН, таксі, у якому їхав народний депутат Антон Поляков, було зупинене через порушення правил дорожнього руху. Потім поліція зупиняла "швидку" для допомоги нардепу.

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