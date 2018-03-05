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Смерть на охоте: в Сумской области нашли охотника, застрелившего чиновника

Смерть на охоте: в Сумской области нашли охотника, застрелившего чиновника

Киев  •  УНН

 • 20103 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. В Сумской области нашли охотника, из оружия которого осуществлен смертельный выстрел на охоте, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сумской области.

"... по результатам собранных доказательств сегодня, 5 марта 2018 года, сообщено о подозрении 43-летнему предпринимателю, из оружия которого во время охоты убит заместитель председателя Лебединской райгосадминистрации Иван Легкий. Действия подозреваемого квалифицированы как убийство, совершенное по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Напоминаем, что событие произошло 28 января 2018 года около 10 часов во время охоты на кабана в лесных угодьях Лебединской районной организации Украинского общества охотников и рыболовов, расположенных вблизи с. Московский Бобрик Лебединского района Сумской области.

Во время следствия установлено, что кроме пострадавшего в охоте участвовали еще шесть охотников под наблюдением двух егерей.

Предприниматель, нарушая правила охоты и не убедившись в отсутствии людей, совершил один выстрел из собственного зарегистрированного охотничьего ружья марки МР-153, 12-го калибра, в направлении дикого зверя, в результате чего пуля от его выстрела попала в Ивана Легкого, который в это время находился на стрелковой линии. От полученных травм чиновник скончался на месте.

Санкция инкриминируемой предпринимателю статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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