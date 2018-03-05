Смерть на полюванні: на Сумщині знайшли мисливця, який застрелив посадовця
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У Сумській області знайшли мисливця, зі зброї якого здійснено смертельний постріл на полюванні, передає УНН із посиланням на прес-службу прокуратури Сумської області.
"...за результатом зібраних доказів сьогодні, 5 березня 2018 року, повідомлено про підозру 43-річному підприємцю, зі зброї якого під час полювання вбито заступника голови Лебединської райдержадміністрації Івана Легкого. Дії підозрюваного кваліфіковано як вбивство, вчинене через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Нагадуємо, що подія сталась 28 січня 2018 року близько 10-ї години під час полювання на кабана в лісових угіддях Лебединської районної організації Українського товариства мисливців і рибалок, розташованих поблизу с. Московський Бобрик Лебединського району Сумської області.
Під час слідства встановлено, що окрім потерпілого в полюванні брали участь іще шість мисливців під наглядом двох єгерів.
Підприємець, порушуючи правила полювання та не переконавшись у відсутності людей, здійснив один постріл із власної зареєстрованої мисливської рушниці марки МР-153, 12-го калібру, в напрямку дикого звіра, внаслідок чого куля від його пострілу влучила в Івана Легкого, який в цей час перебував на стрілецькій лінії. Від отриманих травм посадовець помер на місці.
Санкція інкримінованої підприємцю статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.