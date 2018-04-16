Смерть бойца АТО в Кропивницком: главной версией считают несчастный случай

Согласно информации, версию самоубийства в полиции исключают, так как Денис имеет положительные характеристики. Никаких высказываний о желании покончить с собой от мужчины не слышали. Знакомые говорят о бойце как о человеке жизнерадостном и компанейском, таком, который имел много планов на жизнь.

По факту смерти сейчас работники полиции проводят проверку.

Напомним, 15 апреля в реке Ингул в Кропивницком нашли тело 28-летнего участника АТО, которого искали более 10 дней.