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Смерть бойца АТО в Кропивницком: главной версией считают несчастный случай

Смерть бойца АТО в Кропивницком: главной версией считают несчастный случай

Киев  •  УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 16 апреля. УНН. Главной версией смерти участника АТО Дениса Кравченко, тело которого вчера нашли в реке в Кропивницком, считают несчастный случай. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

Согласно информации, версию самоубийства в полиции исключают, так как Денис имеет положительные характеристики. Никаких высказываний о желании покончить с собой от мужчины не слышали. Знакомые говорят о бойце как о человеке жизнерадостном и компанейском, таком, который имел много планов на жизнь.

По факту смерти сейчас работники полиции проводят проверку.

Напомним, 15 апреля в реке Ингул в Кропивницком нашли тело 28-летнего участника АТО, которого искали более 10 дней.

Украинские Национальные Новости

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