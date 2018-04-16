Смерть бойца АТО в Кропивницком: главной версией считают несчастный случай
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 16 апреля. УНН. Главной версией смерти участника АТО Дениса Кравченко, тело которого вчера нашли в реке в Кропивницком, считают несчастный случай. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.
Согласно информации, версию самоубийства в полиции исключают, так как Денис имеет положительные характеристики. Никаких высказываний о желании покончить с собой от мужчины не слышали. Знакомые говорят о бойце как о человеке жизнерадостном и компанейском, таком, который имел много планов на жизнь.
По факту смерти сейчас работники полиции проводят проверку.
Напомним, 15 апреля в реке Ингул в Кропивницком нашли тело 28-летнего участника АТО, которого искали более 10 дней.