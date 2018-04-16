Смерть бійця АТО у Кропивницькому: головною версією вважають нещасний випадок
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 квітня. УНН. Головною версією смерті учасника АТО Дениса Кравченка, тіло якого вчора знайшли у річці в Кропивницькому, вважають нещасний випадок. Про це кореспонденту УНН стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.
Згідно з інформацією, версію самогубства у поліції відкидають, оскільки Денис має позитивні характеристики. Жодних висловлювань щодо бажання вкоротити собі віку від чоловіка не чули. Знайомі говорять про бійця як про людину життєрадісну і компанійську, таку, що мала багато планів на життя.
За фактом смерті нині працівники поліції проводять перевірку.
Нагадаємо, 15 квітня в річці Інгул у Кропивницькому знайшли тіло 28-річного учасника АТО, якого шукали понад 10 днів.