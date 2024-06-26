Смерть атташе посольства США в Киеве: предварительная причина - остановка сердца

Причиной смерти атташе посольства Соединенных Штатов, по предварительной информации, могла стать остановка сердца. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь МВД Марьяна Рева.

По предварительной информации, смерть наступила в результате остановки сердца. Известно, что он болел заболеванием, связанным с сердечной недостаточностью. Соответственно, после экспертизы точно дадут диагноз. Но осмотрел судмедэксперт, то никаких признаков насильственной смерти нет - сообщила Рева.

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По словам пресс-секретаря МВД, мужчину обнаружила мертвым Служба безопасности посольства - он был закрыт изнутри в комнате отеля.

"Он не пришел утром на работу и пришли проверить, как у него дела. Он относительно недавно приехал. В начале месяца только приехал на миссию в Киев. Говорят, что он действительно жаловался на здоровье", - резюмировала Рева.

Напомним

В киевском отеле Hilton было найдено тело умершего атташе посольства Соединенных Штатов.