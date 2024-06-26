Смерть аташе посольства США у Києві: попередня причина - зупинка серця
Київ • УНН
Тіло померлого аташе посольства США було знайдено в одному з київських готелів, за попередньою інформацією, його смерть, ймовірно, настала внаслідок зупинки серця.
Причиною смерті аташе посольства Сполучених Штатів, за попередньою інформацією, могла стати зупинка серця. Про це журналісту УНН повідомила речниця МВС Мар'яна Рева.
За попередньою інформацією, смерть настала внаслідок зупинки серця. Відомо, що він хворів на захворювання, пов’язане з серцевою недостатністю. Відповідно, після експертизи точно дадуть діагноз. Але оглянув судмедексперт, то жодних ознак насильницької смерті немає
Додамо
За словами речниці МВС, чоловіка виявила мертвим Служба безпеки посольства - він був закритий з середини в кімнаті готелю.
"Він не прийшов вранці на роботу і прийшли перевірити, як в нього справи. Він відносно нещодавно приїхав. На початку місяця лише приїхав на місію в Київ. Кажуть, що він дійсно скаржився на здоров’я", - резюмувала Рева.
Нагадаємо
У київському готелі Hilton було знайдено тіло померлого аташе посольства Сполучених Штатів.