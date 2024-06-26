У столичному готелі знайшли труп аташе посольства США
Київ • УНН
Тіло аташе посольства США було знайдено в київському готельному номері. Сам номер був замкнений зсередини.
У київському готелі Hilton було знайдено тіло померлого аташе посольства Сполучених Штатів. Про це передає УНН із посиланням на NV.
Деталі
Тіло аташе посольства США знайшли у готелі Hilton в місті Києві у понеділок, 25 червня, близько 11:00. Зазначається про відсутність жодних ознак тілесних ушкоджень, двері номера були зачинені зсередини.
Говорити про те, що це вбивство немає підстав
Серед відомостей на цей час, також вказується, що чоловік страждав від підвищеного рівня холестерину. Розтину не проводили — тіло забрало посольство США, додає видання.
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