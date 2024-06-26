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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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У столичному готелі знайшли труп аташе посольства США

Київ • УНН

 • 28419 перегляди

Тіло аташе посольства США було знайдено в київському готельному номері. Сам номер був замкнений зсередини.

У столичному готелі знайшли труп аташе посольства США

У київському готелі Hilton було знайдено тіло померлого аташе посольства Сполучених Штатів. Про це передає УНН із посиланням на NV.

Деталі

Тіло аташе посольства США знайшли у готелі Hilton в місті Києві у понеділок, 25 червня, близько 11:00. Зазначається про відсутність жодних ознак тілесних ушкоджень, двері номера були зачинені зсередини.

Говорити про те, що це вбивство немає підстав 

– інформує джерело.

Серед відомостей на цей час, також вказується, що чоловік страждав від підвищеного рівня холестерину. Розтину не проводили — тіло забрало посольство США, додає видання.

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