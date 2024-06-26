В столичном отеле нашли труп атташе посольства США
Киев • УНН
Тело атташе посольства США было найдено в киевском гостиничном номере. Сам номер был заперт изнутри.
В киевском отеле Hilton было найдено тело умершего атташе посольства Соединенных Штатов. Об этом передает УНН со ссылкой на NV.
Детали
Тело атташе посольства США нашли в отеле Hilton в городе Киеве в понедельник, 25 июня, около 11:00. Отмечается об отсутствии каких-либо признаков телесных повреждений, двери номера были закрыты изнутри.
Говорить о том, что это убийство нет оснований
Среди сведений на данный момент, также указывается, что мужчина страдал от повышенного уровня холестерина. Вскрытие не проводили - тело забрало посольство США, добавляет издание.
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