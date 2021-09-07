Смерть 7-летнего мальчика в Черкассах: в прокуратуре говорят, что ребенок 9 дней лежал без помощи

Детали

По словам Воронина, правоохранительные органы начали работать по этому случаю уже с первого дня, как следствие уже два человека с объявленными подозрениями находятся под стражей. Кроме того, сейчас мы выясняем обстоятельства и условия, в которых проживал ребенок. На прошлой неделе при участии социальных служб был проведен осмотр жилищно-бытовых условий ребенка, были опрошены свидетели, учителя, где ребенок учился и никакой информации о том, что мальчика воспитывали в ненадлежащих условиях, нет. Второй ребенок - сестренка умершего - сейчас находится у родителей. На сегодня оснований изымать ее нет.

Завтра правоохранители будут проверять, действительно ли мать пострадавшего находилась в Киеве на лечении. Женщину уже дважды допрашивали.

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"Мы исследуем промежуток времени с момента причинения телесных повреждений ребенку. В пятницу, когда мы общались с представителями СМИ и у нас был один промежуток времени, то сейчас этот промежуток времени увеличился минимум на три дня. Если раньше было от пяти дней, то сейчас речь идет о практически 9 днях. Общаясь с врачами, если бы ребенку своевременно, то есть буквально в течение суток была оказана медицинская помощь, то возможно таких трагических последствий (не было - ред.)", - сказал Воронин.

Добавим

Как рассказал заместитель начальника ГУНП в Черкасской области Евгений Рогачев, следствием выдвинуто несколько версий, что ребенок травмировался сам, упав, и телесные повреждения мальчику нанес другой человек.

"Уже отработано 28 человек на предмет исследования обстоятельств получения травм, проживание и предоставление медпомощи. Кроме того, назначено 11 экспертиз, из которых две судебно-медицинские. Окончательную же причину трагедии мы сможем озвучить только после проведения всех экспертных исследований", - добавил Рогачев.

Дополнение

В Черкассах умер 7-летний мальчик, который был госпитализирован с многочисленными телесными повреждениями, и находился в состоянии комы.

Контекст

24 августа 7-летнего мальчика госпитализировали с телесными повреждениями. При осмотре ребенка обнаружили ушиб головы, вероятно, от падения. Кроме того, выявлено царапины на конечностях рук и ног.

По словам бабушки мальчика, которая временно ним занималась, ребенок получил травмы, упав с кучи кирпича во дворе. К врачам женщина не обращалась и самостоятельно оказывала домедицинскую помощь внуку.

Через несколько дней после происшествия женщина увидела внука в постели без сознания и вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Мальчик находился в коме.

31 августа в Черкассах суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 51-летней женщине, которая оставила травмированного 7-летнего внука в опасном для жизни состоянии и без помощи, что привело к тяжелым последствиям - комы.