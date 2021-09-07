Смерть 7-летнего мальчика в Черкассах: в прокуратуре говорят, что ребенок 9 дней лежал без помощи

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 125688 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 141193 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 118872 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 116598 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 148797 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 123457 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 165620 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143422 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179754 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 173047 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Британия предоставит Украине 5000 ракет-перехватчиков LMM: детали сделки на £1.6 млрд

Британия предоставит Украине 5000 ракет-перехватчиков LMM: детали сделки на £1.6 млрд

2 марта, 19:16 • 42172 просмотра
Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону

Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону

2 марта, 19:35 • 77759 просмотра
Директор ФБР призвал проверить использование американской помощи Украине

Директор ФБР призвал проверить использование американской помощи Украине

2 марта, 19:43 • 43654 просмотра
Стармер назвал США "важным и надежным союзником"

Стармер назвал США "важным и надежным союзником"

2 марта, 20:12 • 34979 просмотра
Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

Зеленский: Соглашение о полезных ископаемых лежит на столе, мы готовы его подписать с США

2 марта, 21:52 • 35695 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 141172 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 148778 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 310553 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 277323 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 261998 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 125688 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 124593 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 165620 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 121716 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 121365 просмотра
Актуальное
Смерть 7-летнего мальчика в Черкассах: в прокуратуре говорят, что ребенок 9 дней лежал без помощи

Смерть 7-летнего мальчика в Черкассах: в прокуратуре говорят, что ребенок 9 дней лежал без помощи

Киев  •  УНН

 • 29015 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Травмированный 7-летний мальчик, который умер в Черкассах, лежал без помощи примерно 9 дней. Об этом рассказал на брифинге руководитель Черкасской областной прокуратуры Александр Воронин, передает корреспондент УНН.

Детали

По словам Воронина, правоохранительные органы начали работать по этому случаю уже с первого дня, как следствие уже два человека с объявленными подозрениями находятся под стражей. Кроме того, сейчас мы выясняем обстоятельства и условия, в которых проживал ребенок. На прошлой неделе при участии социальных служб был проведен осмотр жилищно-бытовых условий ребенка, были опрошены свидетели, учителя, где ребенок учился и никакой информации о том, что мальчика воспитывали в ненадлежащих условиях, нет. Второй ребенок - сестренка умершего - сейчас находится у родителей. На сегодня оснований изымать ее нет.

Завтра правоохранители будут проверять, действительно ли мать пострадавшего находилась в Киеве на лечении. Женщину уже дважды допрашивали.

Цитата

"Мы исследуем промежуток времени с момента причинения телесных повреждений ребенку. В пятницу, когда мы общались с представителями СМИ и у нас был один промежуток времени, то сейчас этот промежуток времени увеличился минимум на три дня. Если раньше было от пяти дней, то сейчас речь идет о практически 9 днях. Общаясь с врачами, если бы ребенку своевременно, то есть буквально в течение суток была оказана медицинская помощь, то возможно таких трагических последствий (не было - ред.)", - сказал Воронин.

Добавим

Как рассказал заместитель начальника ГУНП в Черкасской области Евгений Рогачев, следствием выдвинуто несколько версий, что ребенок травмировался сам, упав, и телесные повреждения мальчику нанес другой человек.

"Уже отработано 28 человек на предмет исследования обстоятельств получения травм, проживание и предоставление медпомощи. Кроме того, назначено 11 экспертиз, из которых две судебно-медицинские. Окончательную же причину трагедии мы сможем озвучить только после проведения всех экспертных исследований", - добавил Рогачев.

Дополнение

В Черкассах умер 7-летний мальчик, который был госпитализирован с многочисленными телесными повреждениями, и находился в состоянии комы.

Контекст

24 августа 7-летнего мальчика госпитализировали с телесными повреждениями. При осмотре ребенка обнаружили ушиб головы, вероятно, от падения. Кроме того, выявлено царапины на конечностях рук и ног.

По словам бабушки мальчика, которая временно ним занималась, ребенок получил травмы, упав с кучи кирпича во дворе. К врачам женщина не обращалась и самостоятельно оказывала домедицинскую помощь внуку.

Через несколько дней после происшествия женщина увидела внука в постели без сознания и вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Мальчик находился в коме.

31 августа в Черкассах суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 51-летней женщине, которая оставила травмированного 7-летнего внука в опасном для жизни состоянии и без помощи, что привело к тяжелым последствиям - комы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы