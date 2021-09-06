Не вийшов із коми: у Черкасах помер скалічений 7-річний хлопчик

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“Стало відомо, що у Черкасах помер хлопчик 2014 року народження, який потрапив до лікарні у важкому стані та був у термінальній комі. Смерть настала 5 вересня о 18:10", - повідомив він.

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Правоохоронців закликають провести об'єктивне і неупереджене розслідування усіх обставин події, а суд покарати винних. Сущенко також додав, що наразі готується звернення в офіс Уповноваженого Президента України з прав дитини.

Нагадаємо

24 серпня 7-річного хлопчика госпіталізували з тілесними ушкодженнями. Під час огляду дитини виявили забійну рану голови, ймовірно, від падіння. Крім того, виявлено подряпини на кінцівках рук і ніг.

За словами бабусі хлопчика, яка тимчасово ним опікувалася, дитина дістала травми, впавши з купи цегли у дворі. До лікарів жінка не зверталася й самостійно надавала домедичну допомогу онукові.

За кілька днів після події жінка побачила онука в ліжку непритомного й викликала бригаду швидкої медичної допомоги. Хлопчик знаходився у комі.

31 серпня у Черкасах суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 51-річній жінці, яка залишила травмованого 7-річного онука у небезпечному для життя стані та без допомоги, що призвело до тяжких наслідків - коми.