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Не вышел из комы: в Черкассах умер искалеченный 7-летний мальчик

Не вышел из комы: в Черкассах умер искалеченный 7-летний мальчик

Киев  •  УНН

 • 18487 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Черкассах умер 7-летний мальчик, который был госпитализирован с многочисленными телесными повреждениями, и находился в состоянии комы. Об этом сообщил первый заместитель председателя Черкасского областного совета Роман Сущенко в Facebook, передает УНН.

Цитата

"Стало известно, что в Черкассах умер мальчик 2014 рождения, который попал в больницу в тяжелом состоянии и был в терминальной коме. Смерть наступила 5 сентября в 18:10", - сообщил он.

Детали

Правоохранителей призывают провести объективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств происшествия, а суд наказать виновных. Сущенко также добавил, что сейчас готовится обращение в офис Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка.

Напомним

24 августа 7-летнего мальчика госпитализировали с телесными повреждениями. При осмотре ребенка обнаружили ушиб головы, вероятно, от падения. Кроме того, выявлено царапины на конечностях рук и ног.

По словам бабушки мальчика, которая временно ним занималась, ребенок получил травмы, упав с кучи кирпича во дворе. К врачам женщина не обращалась и самостоятельно оказывала домедицинскую помощь внуку.

Через несколько дней после происшествия женщина увидела внука в постели без сознания и вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Мальчик находился в коме.

31 августа в Черкассах суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 51-летней женщине, которая оставила травмированного 7-летнего внука в опасном для жизни состоянии и без помощи, что привело к тяжелым последствиям - коме.

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