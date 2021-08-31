Не викликала "швидку" травмованому 7-річному онуку: бабусю хлопчика триматимуть під вартою 60 діб
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Сьогодні у Черкасах суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 51-річній жінці, яка залишила травмованого 7-річного онука у небезпечному для життя стані та без допомоги, що призвело до тяжких наслідків - коми. Про це повідомив Соснівський районний суд міста Черкаси, інформує УНН.
Деталі
Судове засідання відбулося в закритому режимі. Слідчий суддя, заслухавши учасників процесу, оцінивши обставини, обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб за ч. 3, ст. 135 Кримінального кодексу України (залишення в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки). Стаття передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
Рішення слідчого судді про застосування запобіжного заходу підлягає до негайного виконання та може бути оскаржено протягом п’яти днів.
Що було раніше
За даними поліції, 24 серпня хлопчика госпіталізували з тілесними ушкодженнями. Під час огляду дитини виявили забійну рану голови, ймовірно, від падіння. Крім того, виявлено подряпини на кінцівках рук і ніг.
За словами бабусі хлопчика, яка тимчасово ним опікувалася, дитина дістала травми, впавши з купи цегли у дворі. До лікарів жінка не зверталася й самостійно надавала домедичну допомогу онукові.
За кілька днів після події жінка побачила онука в ліжку непритомного й викликала бригаду швидкої медичної допомоги. Наразі хлопчик у комі.
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