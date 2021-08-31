Не вызвала "скорую" травмированному 7-летнему внуку: бабушку мальчика будут держать под стражей 60 суток
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Сегодня суд Черкасс избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 51-летней женщине, которая оставила травмированного 7-летнего внука в опасном для жизни состоянии и без помощи, что привело к тяжким последствиям - комы. Об этом сообщил Сосновский районный суд города Черкассы, информирует УНН.
Детали
Судебное заседание состоялось в закрытом режиме. Следственный судья, заслушав участников процесса, оценив обстоятельства, избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины (оставление в опасности, повлекшее тяжкие последствия). Статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
Решение следственного судьи о применении меры пресечения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пяти дней.
Что было раньше
По данным полиции, 24 августа мальчика госпитализировали с телесными повреждениями. При осмотре ребенка обнаружили ушиб головы, вероятно, от падения. Кроме того, выявлены царапины на конечностях рук и ног.
По словам бабушки мальчика, которая временно им занималась, ребенок получил травмы, упав с кучи кирпичей во дворе. К врачам женщина не обращалась и самостоятельно оказывала домедицинскую помощь внуку.
Через несколько дней после происшествия женщина увидела внука в постели без сознания и вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Сейчас мальчик в коме.
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