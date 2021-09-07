Смерть 7-річного хлопчика у Черкасах: у прокуратурі кажуть, що дитина 9 днів лежала без допомоги

Деталі

За словами Вороніна, правоохоронні органи почали працювати по цьому випадку вже з першого дня, як наслідок вже дві особи з оголошеними підозрами перебувають під вартою. Окрім того, зараз ми з’ясовуємо обставини та умови, в яких проживала дитина. Минулого тижня за участі соціальних служб було проведено огляд житлово-побутових умов дитини, були опитані свідки, вчителі, де дитина навчалася і жодної інформації про те, що хлопчика виховували у неналежних умовах, немає. Друга дитина — сестричка померлого — зараз перебуває у батьків. На сьогодні підстав вилучати її немає.

Завтра правоохоронці перевірятимуть, чи справді мати постраждалого перебувала в Києві на лікуванні. Жінку вже двічі допитували.

Цитата

“Ми досліджуємо проміжок часу з моменту заподіяння тілесних ушкоджень дитині. У п’ятницю, коли ми спілкувалися з представниками ЗМІ і у нас був один проміжок часу, то зараз цей проміжок часу збільшився мінімум на три дні. Якщо раніше було від п’яти днів, то зараз мова йде про практично 9 днів. Спілкуючись з лікарями, якби дитині своєчасно, тобто буквально протягом доби була надана медична допомога, то можливо таких трагічних наслідків (не було —ред.)”, — сказав Воронін.

Додамо

Як розповів заступник начальника ГУНП в Черкаській області Євген Рогачов, слідством висунуто декілька версій, що дитина травмувалася сама, впавши, і що тілесні ушкодження хлопчику завдала інша людина.

“Вже відпрацьовано 28 осіб на предмет дослідження обставин отримання травм, проживання і надання меддопомоги. Крім того, призначено 11 експертиз, з яких дві судово-медичних. Остаточну ж причину трагедії ми зможемо озвучити тільки після проведення всіх експертних досліджень”, — додав Рогачов.

Доповнення

У Черкасах помер 7-річний хлопчик, який був госпіталізований з численними тілесними ушкодженнями, та перебував у стані коми.

Контекст

24 серпня 7-річного хлопчика госпіталізували з тілесними ушкодженнями. Під час огляду дитини виявили забійну рану голови, ймовірно, від падіння. Крім того, виявлено подряпини на кінцівках рук і ніг.

За словами бабусі хлопчика, яка тимчасово ним опікувалася, дитина дістала травми, впавши з купи цегли у дворі. До лікарів жінка не зверталася й самостійно надавала домедичну допомогу онукові.

За кілька днів після події жінка побачила онука в ліжку непритомного й викликала бригаду швидкої медичної допомоги. Хлопчик знаходився у комі.

31 серпня у Черкасах суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 51-річній жінці, яка залишила травмованого 7-річного онука у небезпечному для життя стані та без допомоги, що призвело до тяжких наслідків — коми.