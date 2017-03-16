Службой ГосЧС за минувшие сутки спасено восемь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 2 тыс. 161 выезд, передает УНН со ссылкой на ГосЧС.
В результате принятых мер спасено восемь человек, 58 зданий и одну единицу автотракторной техники.
Как сообщал УНН, в Александрийском районе пиротехники ГосЧС обезвредили 27 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.