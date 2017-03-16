Службою ДСНС за минулу добу врятовано вісім осіб

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснено 2 тис. 161 виїзд, передає УНН з посиланням на ДСНС.

У результаті вжитих заходів врятовано вісім осіб, 58 будівель та одну одиницю автотракторної техніки.

Як повідомляв УНН, в Олександрійському районі піротехніки ДСНС знешкодили 27 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

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