Службой ГосЧС за минувшие сутки спасено три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 1 тыс. 756 выездов, передает УНН со ссылкой на ГосЧС.
В результате принятых мер спасено 3 человека, 61 здание и три единицы автотракторной техники.