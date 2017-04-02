Службой ДСНС за минувшие сутки спасено семь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 1 тыс. 271 выезд, передает УНН со ссылкой на ДСНС.
В результате принятых мер спасены семь человек, 107 зданий и пять единиц автотракторной техники.
Как сообщал УНН, из-за пожара на крыше жилого дома в Одессе спасатели эвакуировали 24 человека.