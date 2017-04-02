Службою ДСНС за минулу добу врятовано сім осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснено 1 тис. 271 виїзд, передає УНН з посиланням на ДСНС.
У результаті вжитих заходів врятовано сім осіб, 107 будівель та п’ять одиниць автотракторної техніки.
Як повідомляв УНН, через пожежу на даху житлового будинку в Одесі рятувальники евакуювали 24 людини.