Служащих исправительной колонии уличили в растрате госсредств в Черниговской области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Прокуратурой расследуется растрата государственных средств должностными лицами исправительной колонии в Черниговской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.
Установлено, что в декабря 2016 года служащие Черниговской исправительной колонии заключили договоры на выполнение текущего ремонта учреждения и подписали документы, которыми подтверждается выполнение работ, которые фактически не осуществлялись.
Вследствие таких действий из Государственного бюджета Украины безосновательно перечислены средства в пользу подрядчика и причинен ущерб государственным интересам на сумму 40 тыс. грн.
Прокуратурой области в ЕРДР внесены сведения по ч.2 ст.191 (растраты чужого имущества путем злоупотребления лицом своим служебным положением) и ч.1 ст.366 (подделка официальных документов) УК Украины.