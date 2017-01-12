Службовців виправної колонії викрили на розтраті держкоштів на Чернігівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Прокуратурою розслідується розтрату державних коштів службовими особами виправної колонії на Чернігівщині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Чернігівської області.
Встановлено, що у грудні 2016 року службовці Чернігівської виправної колонії уклали договори на виконання поточного ремонту установи та підписали документи, якими підтверджено виконання робіт, що фактично не здійснювалися.
Внаслідок таких дій з Державного бюджету України безпідставно перераховані кошти на користь підрядника та заподіяно шкоду державним інтересам на суму 40 тис. грн.
Прокуратурою області до ЄРДР внесено відомості за ч.2 ст.191 (розтрати чужого майна шляхом зловживання особою своїм службовим становищем) та ч.1 ст.366 (підроблення офіційних документів) КК України.