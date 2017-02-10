Служащих Нацполиции уличили в присвоении почти 10 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Правоохранителями Киева разоблачена преступная группа в составе сотрудников управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета полиции в присвоении почти 10 млн гривен, которые предназначались для выплаты полицейским. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Правоохранители разоблачили преступную группу в составе должностных лиц управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета ГУ НП Украина в г. Киеве, а также одного из полков особого назначения ГУ НП Украина в г. Киеве.
Участники этой группы ежемесячно присваивали половину средств, предназначавшихся для выплаты премий полицейским одного из полков особого назначения ГУ НП Украина в г. Киеве.
Пять злоумышленников задержаны после разделения очередной суммы присвоенных средств в размере 240 тыс. грн.
В общем, в период с ноября 2016 года по февраль 2017 года по указанной схеме служащие незаконно обагатилися почти на 10 млн гривен.
Сейчас в помещении управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета ГУ НП Украина в г. Киеве и по месту жительства фигурантов производства проводятся обыски.
Задержанным лицам готовится сообщение о подозрении по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах организованной группой) УК Украины, а также ходатайство об избрании им меры пресечения и отстранения от должностей.
Также прокуратурой инициировано проведение аудита всех начислений, проведенных указанными служащими за предыдущие периоды.
Как сообщал УНН, киевское предприятие "отмыло" почти 40 млн грн незаконных доходов.