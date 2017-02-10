Службовців Нацполіції викрили у привласненні майже 10 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Правоохоронцями Києва викрито злочинну групу у складі службовців управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку поліції у привласненні майже 10 млн гривень, що призначалися для виплати поліцейським. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Правоохоронцями викрито злочинну групу у складі службових осіб управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУ НП України у м. Києві, а також одного з полків особливого призначення ГУ НП України у м. Києві.
Учасники цієї групи щомісяця привласнювали половину коштів, що призначалися на виплати премій поліцейським одного з полків особливого призначення ГУ НП України у м. Києві.
П’ятьох зловмисників затримано після розділення чергової суми привласнених коштів у розмірі 240 тис. грн.
Загалом, у період з листопада 2016 року по лютий 2017 року за вказаною схемою службовці незаконно збагатілися на майже 10 млн гривень.
Наразі в приміщенні управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУ НП України у м. Києві та за місцем проживання фігурантів провадження проводяться обшуки.
Затриманим особам готується повідомлення про підозру за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою) КК України, а також клопотання про обрання їм запобіжного заходу та відсторонення від посад.
Також прокуратурою ініційовано проведення аудиту усіх нарахувань, проведених вказаними службовцями за попередні періоди.
Як повідомляв УНН, київське підприємство “відмило” майже 40 млн грн незаконних доходів.