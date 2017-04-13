Служба автомобильных дорог в Харьковской области заявила тендеров на 4 млрд грн

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 69439 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 109098 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 167089 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122615 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120322 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114470 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105539 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107343 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103796 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157958 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Служба автомобильных дорог в Харьковской области заявила тендеров на 4 млрд грн

Служба автомобильных дорог в Харьковской области заявила тендеров на 4 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 12469 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Служба автомобильных дорог с начала года заявила тендеров почти на 4 млрд грн, сообщает УНН со ссылкой на данные ресурса “Prozorro”.

Три тендера, общей стоимостью более 1,5 млрд грн САД отменил по причине отсутствия предложений со стороны участников.

Еще три тендера САД провел на ремонт мототранспортных средств, ремонт и техобслуживание автомобилей марки Toyota, Skoda, Volkswagen, Opel, ВАЗ, ГАЗ, общей стоимостью — 4,2 млн грн.

Из завершенных тендеров по ремонту и обслуживанию дорог — только один. Капитальный ремонт дороги Харьков —Охтырка стоимостью почти 37 млн грн будет делать компания “Мост-Девелопмент”. Все остальные находятся на этапе переквалификации.

Напомним, Службу автомобильных дорог Харьковщины обвинили в дискриминации участников тендера. В частности речь идет о тендере на ремонт 81 км дороги по цене почти 850 млн грн. При этом, САД заказал услуги на текущий ремонт методом холодного ресайклинга. Иными словами, как объяснили эксперты, Служба автомобильных дорог Харьковской области намерена провести ямочный ремонт стоимостью 10,5 млн грн за 1 км.

Участники этого тендера обратили внимание заказчика, что в данном случае следует делать не текущий, а капитальный ремонт. Но заказчик остался непоколебим и допустил к тендеру только тех участников, которые имеют опыт среднего ремонта, отфильтровав таким образом компании с опытом капитального ремонта.

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