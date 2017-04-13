Служба автомобильных дорог в Харьковской области заявила тендеров на 4 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Служба автомобильных дорог с начала года заявила тендеров почти на 4 млрд грн, сообщает УНН со ссылкой на данные ресурса “Prozorro”.
Три тендера, общей стоимостью более 1,5 млрд грн САД отменил по причине отсутствия предложений со стороны участников.
Еще три тендера САД провел на ремонт мототранспортных средств, ремонт и техобслуживание автомобилей марки Toyota, Skoda, Volkswagen, Opel, ВАЗ, ГАЗ, общей стоимостью — 4,2 млн грн.
Из завершенных тендеров по ремонту и обслуживанию дорог — только один. Капитальный ремонт дороги Харьков —Охтырка стоимостью почти 37 млн грн будет делать компания “Мост-Девелопмент”. Все остальные находятся на этапе переквалификации.
Напомним, Службу автомобильных дорог Харьковщины обвинили в дискриминации участников тендера. В частности речь идет о тендере на ремонт 81 км дороги по цене почти 850 млн грн. При этом, САД заказал услуги на текущий ремонт методом холодного ресайклинга. Иными словами, как объяснили эксперты, Служба автомобильных дорог Харьковской области намерена провести ямочный ремонт стоимостью 10,5 млн грн за 1 км.
Участники этого тендера обратили внимание заказчика, что в данном случае следует делать не текущий, а капитальный ремонт. Но заказчик остался непоколебим и допустил к тендеру только тех участников, которые имеют опыт среднего ремонта, отфильтровав таким образом компании с опытом капитального ремонта.