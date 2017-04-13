Служба автомобільних доріг у Харківській області заявила тендерів на 4 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Служба автомобільних доріг з початку року заявила тендерів майже на 4 млрд грн, повідомляє УНН з посиланням на дані ресурсу "Prozorro".
Три тендери, загальною вартістю понад 1,5 млрд грн, САД скасував через відсутність пропозицій з боку учасників.
Ще три тендери САД провів на ремонт мототранспортних засобів, ремонт і техобслуговування автомобілів марки Toyota, Skoda, Volkswagen, Opel, ВАЗ, ГАЗ, загальною вартістю - 4,2 млн грн.
Із завершених тендерів по ремонту та обслуговуванню доріг - тільки один. Капітальний ремонт дороги Харків - Охтирка вартістю майже 37 млн грн буде виконувати компанія "Мост-Девелопмент". Всі інші перебувають на етапі перекваліфікації.
Нагадаємо, Службу автомобільних доріг Харківщини звинуватили в дискримінації учасників тендеру. Зокрема йдеться про тендер на ремонт 81 км дороги за ціною майже 850 млн грн. При цьому, САД замовив послуги на поточний ремонт методом холодного ресайклінгу. Іншими словами, як пояснили експерти, Служба автомобільних доріг Харківської області має намір провести ямковий ремонт вартістю 10,5 млн грн за 1 км.
Учасники цього тендеру звернули увагу замовника, що в даному випадку слід робити не поточний, а капітальний ремонт. Але замовник залишився непохитний і допустив до тендеру лише тих учасників, які мають досвід середнього ремонту, відфільтрувавши таким чином компанії з досвідом капітального ремонту.