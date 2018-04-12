Слезоточивый газ распылили во время уроков: в Виннице из школы эвакуировали 500 школьников

По информации правоохранителей, инцидент произошел в 13 часов, в учебное время. В здании школы кто-то из школьников распылил газ раздражающего действия, из-за чего полиции пришлось эвакуировать из школы 500 учеников.

В результате инцидента один ученик госпитализирован, еще пятеро обратились к медикам за помощью из-за жалоб на боль в горле.

"Предварительно установлено, что между двумя учениками возник спор, во время которого один из подростков распылил газ раздражающего действия. Полицейские изъяли баллончик с газом раздражающего действия. После выяснения всех обстоятельств будет дана правовая оценка инцидента", - говорится в сообщении.

Добавим, что газ раздражающего действия (или слезоточивый газ) раздражает слизистую оболочку, дыхательные пути и тому подобное.

Как сообщал УНН, во Львове неизвестные подожгли школу, пострадавших в результате происшествия нет.