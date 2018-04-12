Сльозогінний газ розпилили під час уроків: у Вінниці зі школи евакуювали 500 школярів
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Вінницькій школі №9 під час занятть один з учнів розпилив газ дратівливої дії. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Вінниці, передає УНН.
За інформацією правоохоронців, інцидент стався о 13 годині, в навчальний час. У будівлі школи хтось зі школярів розпилив газ дратівливої дії, через що поліції довелося евакуювати зі школи 500 учнів.
У результаті інциденту один учень госпіталізований, ще п’ятеро звернулись до медиків за допомогою через скарги на біль в горлі.
“Попередньо встановлено, що між двома учнями виникла суперечка, під час якої один з підлітків розпилив газ дратівливої дії. Поліцейські вилучили балончик з газом дратівливої дії. Після з’ясування усіх обставин буде надана правова оцінка інциденту”, — йдеться в повідомленні.
Додамо, що газ дратівливої дії (або сльозогінний газ) подразнює слизову оболонку, дихальні шляхи тощо.
Як повідомляв УНН, у Львові невідомі підпалили школу, постраждалих внаслідок події немає.