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Сльозогінний газ розпилили під час уроків: у Вінниці зі школи евакуювали 500 школярів

Сльозогінний газ розпилили під час уроків: у Вінниці зі школи евакуювали 500 школярів

Київ • УНН

 • 9306 перегляди

ВІННИЦЯ-КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Вінницькій школі №9 під час занятть один з учнів розпилив газ дратівливої дії. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Вінниці, передає УНН.

За інформацією правоохоронців, інцидент стався о 13 годині, в навчальний час. У будівлі школи хтось зі школярів розпилив газ дратівливої дії, через що поліції довелося евакуювати зі школи 500 учнів.

У результаті інциденту один учень госпіталізований, ще п’ятеро звернулись до медиків за допомогою через скарги на біль в горлі.

“Попередньо встановлено, що між двома учнями виникла суперечка, під час якої один з підлітків розпилив газ дратівливої дії. Поліцейські вилучили балончик з газом дратівливої дії. Після з’ясування усіх обставин буде надана правова оцінка інциденту”, — йдеться в повідомленні.

Додамо, що газ дратівливої дії (або сльозогінний газ) подразнює слизову оболонку, дихальні шляхи тощо. 

Як повідомляв УНН, у Львові невідомі підпалили школу, постраждалих внаслідок події немає.

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