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Славянск снова обстреляли, под завалами есть люди - мэр

Славянск снова обстреляли, под завалами есть люди - мэр

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Славянск Донецкой области подвергся очередному враждебному обстрелу, сообщил Славянский городской голова, начальник городской военной администрации Вадим Лях, пишет УНН.

Цитата

"К сожалению, Славянск снова обстреляли. Повреждены частные дома. Под завалами остались люди. Есть раненые. Уточняем ситуацию", - написал Лях в Facebook.

Дополнение

По данным полиции Донецкой области, за прошедшие сутки в области зафиксировано 26 вражеских обстрелов. Оккупанты накрыли огнем 9 населенных пунктов - по городам Бахмут, Авдеевка, Краматорск, Константиновка, Соледар, Селидово, пгт Нью-Йорк, селах Ивановское, Покровское. 

Россияне били по жилым кварталам из авиации, ракетных установок, артиллерии, РСЗО «Град» и «Ураган», убили и ранили мирных жителей. Разрушений претерпели 22 гражданских объекта: 15 частных домов, два завода, молочная ферма, техникум.

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