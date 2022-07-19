Славянск снова обстреляли, под завалами есть люди - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Славянск Донецкой области подвергся очередному враждебному обстрелу, сообщил Славянский городской голова, начальник городской военной администрации Вадим Лях, пишет УНН.
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"К сожалению, Славянск снова обстреляли. Повреждены частные дома. Под завалами остались люди. Есть раненые. Уточняем ситуацию", - написал Лях в Facebook.
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По данным полиции Донецкой области, за прошедшие сутки в области зафиксировано 26 вражеских обстрелов. Оккупанты накрыли огнем 9 населенных пунктов - по городам Бахмут, Авдеевка, Краматорск, Константиновка, Соледар, Селидово, пгт Нью-Йорк, селах Ивановское, Покровское.
Россияне били по жилым кварталам из авиации, ракетных установок, артиллерии, РСЗО «Град» и «Ураган», убили и ранили мирных жителей. Разрушений претерпели 22 гражданских объекта: 15 частных домов, два завода, молочная ферма, техникум.