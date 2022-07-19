Слов'янськ знову обстріляли, під завалами є люди - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Слов’янськ у Донецькій області зазнав чергового ворожого обстрілу, повідомив Слов'янський міський голова, начальник міської військової адміністрації Вадим Лях, пише УНН.
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"На жаль, Слов'янськ знову обстріляли. Пошкоджено приватні будинки. Під завалами лишилися люди. Є поранені. Уточнюємо ситуацію", - написав Лях у Facebook.
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За даними поліції Донеччини, минулої доби в області зафіксовано 26 ворожих обстрілів. Окупанти накрили вогнем 9 населених пунктів - по містах Бахмут, Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка, Соледар, Селидове, смт Нью-Йорк, селах Іванівське, Покровське.
Росіяни били по житловим кварталам з авіації, ракетних установок, артилерії, РСЗВ «Град» і «Ураган», вбили та поранили мирних жителів. Руйнувань зазнали 22 цивільних об’єкти: 15 приватних будинків, два заводи, молочна ферма, технікум.