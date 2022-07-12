Славянск находится в 10 км от линии фронта: город обстреливают из РСЗО и артиллерии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Российские захватчики обстреливают Славянск из РСЗО и обычной артиллерии. Город находится в 10 километрах от линии фронта и ежедневно находится под массивными ударами рашистов. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях, передает УНН.
Цитата
“Город обстреливают уже не только из РСЗО, но и из обычной артиллерии…Всего, с начала агрессии в городе погибли 18 жителей, а 71 человек получил ранения. Действительно, фронт находится уже в 10 км, но наши Вооруженные Силы мужественно отражают все попытки врага продвинуться, поэтому все остается на месте”, – сообщил Лях.
Детали
Он отметил, что Украинским Вооруженным Силам не хватает дальнобойной артиллерии, поскольку поставки только заменяют технику, которая выходит из строя.
Мэр Славянска также сообщил, что в городе есть проблема с водой – централизованный водопровод не работает уже больше месяца. Но ситуацию решают за счет подвоза воды и скважин.
Возможность эвакуации из города существует и продолжается. На данный момент в городе остается 22 тысячи человек (по данным на 2021 год население Славянска составило 107 тысяч).
Дополнение
Российские захватчики ночью обстреляли Славянск в Донецкой области. Повреждены несколько частных домов, ранена женщина.