Слов'янськ знаходиться за 10 км від лінії фронту: місто обстрілюють з РСЗВ та артилерії

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“Місто обстрілюють вже не тільки з РСЗВ, але й зі звичайної артилерії…Всього, з початку агресії у місті загинуло 18 мешканців, а отримали поранення 71 людан. Дійсно, фронт знаходиться вже за 10 км, але наші Збройні Сили мужньо відбивають усі спроби ворога просунутись, тому все залишається на місці”, – повідомив Лях.

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Він зазначив, що Українським Збройним Силам не вистачає далекобійної артилерії, оскільки постачання лише замінюють техніку, яка виходить з ладу.

Мер Слов'янська також повідомив, що у місті є проблема з водою – централізований водопровід не працює вже більше місяця. Але ситуацію вирішують за рахунок підвезення води та свердловин.

Можливість евакуації з міста наразі існує та продовжується. На даний момент у місті залишається 22 тисячі осіб (за даними на 2021 рік населення Слов'янська становило 107 тисяч).

Доповнення

Російські загарбники вночі обстріляли Слов'янськ на Донеччині. Пошкоджено кілька приватних будинків, поранено жінку.