Окупанти вночі знову обстріляли Слов'янськ, поранено жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Російські загарбники вночі обстріляли Слов'янськ на Донеччині. Пошкоджено кілька приватних будинків, поранено жінку. Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях у відеозверненні, передає УНН.
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«Ніч була не спокійною, місто знову обстріляли, є поранений», - сказав Лях.
Деталі
Він зазначив, що внаслідок влучань пошкоджено кілька приватних будинків, поранено жінку.
Також очільник громади розповів, що відсутність електропостачання у місті напередодні була пов’язана з ремонтними роботами, які проводив Слов’янський РЕМ. Наразі подачу електроенергії відновлено.
За його словами, попри наявність електроенергії, відновити тролейбусний рух у Слов’янську поки що неможливо. Причина – відсутність достатньої кількості спеціалістів, які зараз залишилися в СТрУ.
Доповнення
7 липня Лях повідомляв, що Слов'янськ у Донецькій області обстріляли з РСЗВ, були поранені.