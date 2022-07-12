Окупанти вночі знову обстріляли Слов'янськ, поранено жінку

Цитата

«Ніч була не спокійною, місто знову обстріляли, є поранений», - сказав Лях.

Деталі

Він зазначив, що внаслідок влучань пошкоджено кілька приватних будинків, поранено жінку.

Також очільник громади розповів, що відсутність електропостачання у місті напередодні була пов’язана з ремонтними роботами, які проводив Слов’янський РЕМ. Наразі подачу електроенергії відновлено.

За його словами, попри наявність електроенергії, відновити тролейбусний рух у Слов’янську поки що неможливо. Причина – відсутність достатньої кількості спеціалістів, які зараз залишилися в СТрУ.

Доповнення

7 липня Лях повідомляв, що Слов'янськ у Донецькій області обстріляли з РСЗВ, були поранені.