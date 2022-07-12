оккупанты ночью снова обстреляли Славянск, ранена женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Российские захватчики ночью обстреляли Славянск в Донецкой области. Повреждены несколько частных домов, ранена женщина. Об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях в видеообращении, передает УНН.
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«Ночь была не спокойной, город снова обстреляли, есть раненый», - сказал Лях.
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Он отметил, что в результате попаданий повреждены несколько частных домов, ранена женщина.
Также глава громады рассказал, что отсутствие электроснабжения в городе накануне было связано с ремонтными работами, которые проводил Славянский РЭС. На данный момент подача электроэнергии возобновлена.
По его словам, несмотря на наличие электроэнергии, восстановить троллейбусное движение в Славянске пока невозможно. Причина – отсутствие достаточного количества специалистов, которые сейчас остались в СТрУ.
Дополнение
7 июля Лях сообщал, что Славянск в Донецкой области обстреляли из РСЗО, были раненые.