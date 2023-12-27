Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

Кирилл Кернес - сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса пытается использовать смерть отца для собственного пиара. Его дестабилизирующие заявления сразу же растиражировали российские СМИ, которые только и ждут появления в медиаполе известных фамилий. Во время пребывания Геннадия Кернеса в немецкой клинике "Шарите", где он умер, с ним находились двое его сыновей, жена и друг семьи - подсанкционный российский олигарх Павел Фукс, которые утверждали, что бывший мэр Харькова в сознании и состояние его здоровья удовлетворительное до резкого ухудшения за несколько дней до смерти. УНН решил воссоздать события трехлетней давности и разобраться в ситуации.

Кирилл Кернес заявлял, что лечением Геннадия Кернеса и его оплатой занимались пасынок Кернеса Родион Гайсинский и друг бывшего харьковского мэра - российский олигарх Павел Фукс.

"Насколько мне известно, они (Гайсинский и Фукс - ред.) занимались лечением и его оплатой. О каких-то других их ролях мне ничего неизвестно", - отметил Кернес в интервью изданию "Главком".

Однако обо всем по порядку. Кирилл Кернес утверждает, что на момент госпитализации в немецкую клинику его отец уже был в критическом состоянии, но после госпитализации бывшего харьковского мэра в немецкую клинику, с ним в палате находился не сам Кирилл, а Фукс. На второй день пребывания Геннадия Кернеса в "Шарите", 18 сентября 2020 года, он сообщил, что тогдашний мэр Харькова был в сознании и чувствовал себя хорошо.

"Сейчас проходит курс лечения от COVID-19 в палате интенсивной терапии. Он в сознании, давление - как у космонавта. Из плохих новостей: ему запретили все гаджеты. Как только разрешат, обещал выйти на связь", - рассказал Фукс.

В тот же день слова Фукса подтвердил и сын Геннадия Кернеса Родион Гайсинский.

"Только что вышел от Геннадия Кернеса. Ему намного лучше! К нему с телефоном пока нельзя", - написал он в своем аккаунте в Instagram.

22 сентября 2020 года жена Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская сообщила, что "все хорошо", а Родион Гайсинский написал: "Состояние намного лучше, врачи решают, когда смогут отпустить в Харьков. Связь в палате по-прежнему запрещена. На выборы идет он, и это не обсуждается". Что также опровергает утверждение о том, что Геннадий Кернес не планировал баллотироваться, как и то, что еще с лета, когда бывший мэр был полностью здоровым, весь Харьков был завешен бигбордами с его политической рекламой о намерениях снова стать мэром.

"Мы пойдем на выборы самостоятельно, нашим "Блоком Кернеса - успешный Харьков". Я думаю, моя команда достаточно сделала, чтобы иметь успех... Я сам также пойду на выборы", - рассказал Кернес в интервью еще 10 июня 2020 года, то есть за несколько месяцев до своей болезни.

2 октября 2020 года друг семьи Кернесов, бывший народный депутат Михаил Добкин сообщил, что мэр Харькова выздоравливает.

"Переговорил сегодня с семьей и друзьями Геннадия Кернеса. Непростой был разговор но, самое главное: врачи довольны динамикой лечения! Он выздоравливает, и мы все ждем его в Харькове", - написал Добкин в своем Telegram-канале.

Позже, 13 октября 2020 года близкий друг Геннадия Кернеса Павел Фукс опубликовал эмоциональный пост, в котором призвал не спекулировать на здоровье Геннадия Кернеса и не звонить в "Шарите" для выяснения состояния здоровья харьковского мэра. Тогда Фукс сообщил, что его друг "ежедневно делает успехи" и немецкие врачи ожидают его выздоровления. Для подтверждения своих слов он опубликовал справку из клиники "Шарите", которая выдается только родственникам о состоянии здоровья пациента.

Позже появились слухи о том, что состояние здоровья Геннадия Кернеса начало ухудшаться. Тогда говорили разное - что он перенес инсульт, что у него отказали почки. Однако эту информацию 11 декабря 2020 года опроверг САМ Кирилл Кернес. Причем опроверг так, что разбил вдребезги свои теперешние заявления о том, что его отец был в состоянии бреда и не мог даже говорить. Тогда, 11 декабря 2020 года Кирилл Кернес сообщил СМИ, что лично говорил по телефону с отцом. "Удовлетворительное (состояние здоровья Геннадия Кернеса - ред.), я с ним разговаривал неделю назад по телефону. Врачи скажут где-то через неделю-две, когда ему можно вернуться в Харьков", - заявил тогда Кирилл Кернес.

Информацию о резком ухудшении состояния здоровья бывшего мэра Харькова в интервью СМИ опровергали и сыновья Геннадия Кернеса Родион и Даниил, которые в отличие от Кирилла находились возле отца в Берлине.

"Отец в отличном состоянии. Я был у него позавчера. Сегодня тоже навещу его. Его здоровью ничего не угрожает", - заявил тогда Родион Гайсинский.

Сын Геннадия Кернеса Даниил заявления об ухудшении состояния отца назвал спекуляциями. "Инсульт, кома - это манипуляция оппонентов, которым больше нечего делать, кроме как спекулировать на его здоровье. Я реально не могу понять, откуда они это все берут", - сказал он в одном из интервью.

Стоит отметить, что во фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков" заявлениям Кирилла Кернеса также не верят.

"Вот смотрите - 3,5 года он молчал, его все устраивало, у него никаких вопросов не было. А через 3,5 года он начинает делать какие-то такие странные заявления... вот у меня была фракция (заседание фракции - ред.) и я на фракции ... всем поставил вопрос - а кто режиссер всего этого, что сейчас происходит? Он 3,5 года молчал, а сейчас такой правдолюбец... надо искать, кто в этом заинтересован и кто режиссер всего этого кино", - отметил в эксклюзивном комментарии УНН харьковский депутат от политической силы Геннадия Кернеса Олег Каратуманов.

Он добавил, что во время всей депутатской даяльности Кирилл Кернес вообще не делал никаких заявлений.

"Когда же у него появилась обида, что его лишили руководства фракции... по моему мнению, у него были эмоции, кто-то на этих эмоциях сыграл и его просто используют в этой ситуации", - добавил Каратуманов.

Напомним.

Ранее УНН подробно рассказывал, кто такой Кирилл Кернес и как его заявления подыгрывают кремлю. Кроме того, удивляет и его заявление, что он не рожден для войны, а потому сбежал из Украины. В то же время из собственных источников УНН стало известно, что Кернес регулярно встречается в Вене с Евгением Мураевым, лидером запрещенной пророссийской партии "Наши". Это может свидетельствовать о том, что Кернес-младший грезит гауляйтерством.