Словенский гранд разорвал контракт с защитником сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Словенский БК "Цедевита-Олимпия" на официальном сайте объявила о досрочном завершении контракта защитника сборной Украины по баскетболу Иссуфа Санона, передает УНН.
Стороны разошлись по обоюдному согласию. Санон присоединился к "Олимпии" во время сезона 2017/18 и выиграл с клубом чемпионский титул первенства Словении. В 2018 году защитник был выбран на драфте НБА под 44-м пиком клубом "Вашингтон Уизардс".
Прошлый сезон Санон провел в "Днепре" на правах аренды. В составе чемпиона Украины защитник сыграл 12 матчей в регулярном чемпионате, в которых за 22 минуты на площадке набирал 13,4 очка, делал 4,7 подбора и 1,8 передачи (РЭ 14,9).
Заметим, что "Олимпия" является 17-кратным чемпионом Словении по баскетболу.