Словенский гранд разорвал контракт с защитником сборной Украины

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 95821 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 107895 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 112756 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 143277 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114032 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 136984 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103259 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102722 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104981 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102241 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Словенский гранд разорвал контракт с защитником сборной Украины

Словенский гранд разорвал контракт с защитником сборной Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 июля. УНН. Словенский БК "Цедевита-Олимпия" на официальном сайте объявила о досрочном завершении контракта защитника сборной Украины по баскетболу Иссуфа Санона, передает УНН.

Стороны разошлись по обоюдному согласию. Санон присоединился к "Олимпии" во время сезона 2017/18 и выиграл с клубом чемпионский титул первенства Словении. В 2018 году защитник был выбран на драфте НБА под 44-м пиком клубом "Вашингтон Уизардс".

Прошлый сезон Санон провел в "Днепре" на правах аренды. В составе чемпиона Украины защитник сыграл 12 матчей в регулярном чемпионате, в которых за 22 минуты на площадке набирал 13,4 очка, делал 4,7 подбора и 1,8 передачи (РЭ 14,9).

Заметим, что "Олимпия" является 17-кратным чемпионом Словении по баскетболу.

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