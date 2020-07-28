Словенський гранд розірвав контракт із захисником збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Словенський БК "Цедевіта-Олімпія" на офіційному сайті оголосила про дострокове завершення контракту захисника збірної України з баскетболу Іссуфа Санона, передає УНН.
Сторони розійшлися за обопільною згодою. Санон приєднався до "Олімпії" під час сезону 2017/18 і виграв з клубом чемпіонський титул першості Словенії. У 2018 році захисника було обрано на драфті НБА під 44-м піком клубом "Вашингтон Візардс".
Минулий сезон Санон провів в "Дніпрі" на правах оренди. У складі чемпіона України захисник відіграв 12 матчів у регулярному чемпіонаті, в яких за 22 хвилини на майданчику набирав 13,4 очка, робив 4,7 підбирання та 1,8 передачі (РЕ 14,9).
Зауважимо, що "Олімпія" є 17-кратним чемпіоном Словенії з баскетболу.