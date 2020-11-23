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Словацкий метод: в Польше хотят протестировать на COVID-19 всё население

Словацкий метод: в Польше хотят протестировать на COVID-19 всё население

Киев  •  УНН

 • 19373 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Польше хотят провести масовый скрининг населения на COVID-19 – шаг, ранее предпринятый Словакией. Об этом заявил замминистра здравоохранения Вальдемар Краска польскому каналу TVP1, передает УНН со ссылкой на Interia Wydarzenia.

“Я думаю, что мы будем следовать методу, который применялся в Словакии. Там было протестировано 3,8 миллиона словацких граждан (...), это было сделано в три этапа. Первым был пилотный этап, когда были выбраны четыре региона, где проводились тесты. По результатам пилотного проекта скрининговые испытания уже проводились по всей стране, а через неделю их повторили еще раз в тех местах, где выявление заболевания было наиболее высоким”, — сказал замминистра здравоохранения.

По его словам, в Словакии используется хороший метод.

Он добавил, что министр здравоохранения работает с группой экспертов, которые готовят методику проведения скрининговых тестов, и в ближайшие дни министерство объявит, как оно будет проводить эти тесты.

Как сообщал УНН, ранее власти Австрии сообщили, что планируется провести массовое тестирование населения страны на наличие коронавируса, последовав примеру Словакии.

Напомним, в Словакии две трети взрослого населения — более 3,5 млн человек — приняли участие в бесплатном общенациональном тестировании на коронавирус.

В Украине же еще в июне главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал проведение в Украине бесплатного массового скрининга населения, но национальное тестирование пока так и не началось.

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