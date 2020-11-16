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Австрія слідом за Словаччиною планує масове тестування населення на COVID-19

Австрія слідом за Словаччиною планує масове тестування населення на COVID-19

Київ • УНН

 • 12535 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Австрія збирається провести масове тестування населення країни на наявність коронавірусу, послідувавши прикладу Словаччини. Про це напередодні повідомив канцлер Австрії Себастіан Курц, передає УНН з посиланням на DW.

Аргументуючи такий задум австрійського уряду, Курц, зокрема, вказав на досвід Словаччини, де нещодавно влада протягом двох вихідних перевірила більшу частину свого 5,5-мільйоного населення та відправила на карантин десятки тисяч громадян.

"Це абсолютний успіх, і ми вирішили провести подібний захід тут, в Австрії", - сказав Курц.

Водночас канцлер Австрії пояснив, що задуми його уряду стосуються насамперед проведення масових тестувань серед окремих груп населення. "Ми застосуємо ці масові тести до певних груп, приміром, вчителів, але також і щодо інших груп (населення - ред.), щоб мати змогу 7 (грудня - ред.), якомога безпечніше вийти з локдауну", - сказав Курц.

"Ми готуємося знову вдатися до цього кроку перед Різдвом", - додав політик.

За словами австрійського канцлера, нині швидкі тести досить доступні на ринку й наявні в мільйонах одиниць. Уряд має намір протягом тижня розкрити точні плани щодо масового тестування, запевнив Курц.

Нагадаємо, напередодні в Австрії оголосили запровадження цілковитого локдауну. Згідно з нинішнім планом, локдаун триватиме з 17 листопада щонайменше до 6 грудня й супроводжуватиметься закриттям шкіл та магазинів, у яких не продають товари першої необхідності.

Також у країні цілодобово діятимуть обмеження на вихід з домівки. Дозволятиметься лише виходити на роботу, навчання, для задоволення важливих потреб, догляду за іншими людьми та для прогулянок або спортивних вправ на свіжому повітрі. Приватні зустрічі дозволяються лише з партнером чи партнеркою, окремими найближчими родичами чи іншими близькими людьми.

Відкритими залишаються супермаркети, магазини з товарами для дому, аптеки і кіоски. Школи переходять на дистанційне навчання. Також, де це є можливим, на підприємствах має відбутися перехід працівників на віддалений режим роботи.

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