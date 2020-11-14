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В Австрії з 17 листопада повторно введений жорсткий локдаун

В Австрії з 17 листопада повторно введений жорсткий локдаун

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. В Австрії через пандемію коронавірусу з 17 листопада до 6 грудня повторно введений жорсткий локдаун. Про це у своєму Twitter заявив федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц, передає УНН.

“В Австрії вже 12 днів діє частковий локдаун. Оскільки цифри все ще не падають, як слід, це вимагає подальшого посилення. Ми маємо середній рівень нового зараження близько 7000 випадків на день”, — повідомив Курц.

За його словами, через це в Австрії протягом наступних 2,5 тижнів відбудеться другий локдаун, як навесні.

“Ці заходи надзвичайно радикальні. Але ми хочемо переконатися, що блокування є досить сильним, щоб кількість заражень також швидко падала. Тільки так ми можемо запобігти перевантаженню нашої системи охорони здоров’я”, — заявив Курц.

Зокрема, в Австрії будуть діяти такі обмеження:

— обмеження виїзду тепер також застосовуються протягом усього дня, як навесні;

— окрім ресторанів та підприємств дозвілля, торгівля також буде закрита. Виключається доставка на щоденні потреби (продукти харчування, банки, поштові відділення, аптеки);

— школи переходять на дистанційне навчання, у садочках та школах існуватимуть варіанти догляду за дітьми для всіх, хто від них залежить;

— перукарні, косметології та багато інших подібних структур будуть закриті;

— на дистанційну роботу мають бути переведені усі робітники, де це можливо.

Як повідомляв УНН, з 3 листопада в Австрії посилили карантин через COVID-19, зокрема закрили бари і ввели комендантську годину.

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