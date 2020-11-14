В Австрии с 17 ноября повторно введен жесткий локдаун
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Австрии из-за пандемии коронавируса с 17 ноября по 6 декабря повторно введен жесткий локдаун. Об этом в своем Twitter заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, передает УНН.
“В Австрии уже 12 дней действует частичный локдаун. Поскольку цифры все еще не падают, следовательно, это требует дальнейшего усиления. Мы имеем средний уровень нового заражения около 7000 случаев в день”, — сообщил Курц.
По его словам, из-за этого в Австрии в течение следующих 2,5 недель состоится второй локдаун, как весной.
“Эти меры очень радикальные. Но мы хотим убедиться, что локдаун является достаточно сильным, чтобы количество заражений также быстро падало. Только так мы можем предотвратить перегрузку нашей системы здравоохранения”, — заявил Курц.
В частности, в Австрии будут действовать такие ограничения:
— ограничение выезда теперь также применяются в течение всего дня, как весной;
— кроме ресторанов и предприятий досуга, торговля также будет закрыта. Исключается доставка на ежедневные нужды (продукты питания, банки, почтовые отделения, аптеки);
— школы переходят на дистанционное обучение, в садах и школах будут варианты ухода за детьми для всех, кто от них зависит;
— парикмахерские, косметологии и много других подобных структур будут закрыты;
— на дистанционную работу должны быть переведены все работники, где это возможно.
Как сообщал УНН, с 3 ноября в Австрии усилили карантин из-за COVID-19, в частности закрыли бары и ввели комендантский час.