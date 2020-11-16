Австрия вслед за Словакией планирует массовое тестирование населения на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Австрия собирается провести массовое тестирование населения страны на наличие коронавируса, последовав примеру Словакии. Об этом накануне сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц, передает УНН со ссылкой на DW.
Аргументируя такой замысел австрийского правительства, Курц, в частности, указал на опыт Словакии, где недавно власти в течение двух выходных проверили большую часть своего 5,5-миллиона населения и отправили на карантин десятки тысяч граждан.
"Это абсолютный успех, и мы решили провести подобное мероприятие здесь, в Австрии", - сказал Курц.
В то же время канцлер Австрии объяснил, что замысел его правительства касается прежде всего проведения массовых тестирований среди отдельных групп населения. "Мы применим эти массовые тесты к определенным группам, например, учителям, но также и вотносительно других групп (населения - ред.), чтобы иметь возможность до 7 (декабря - ред.) как можно безопаснее выйти из локдауна", - сказал Курц.
"Мы готовимся снова прибегнуть к этому шагу перед Рождеством", - добавил политик.
По словам австрийского канцлера, на сегодня быстрые тесты достаточно доступны на рынке и имеются в миллионах единиц. Правительство намерено в течение недели раскрыть точные планы массового тестирования, заверил Курц.
Напомним, накануне в Австрии объявили введение полного локдауна. Согласно нынешнему плану, локдаун продлится с 17 ноября по меньшей мере до 6 декабря и будет сопровождаться закрытием школ и магазинов, в которых продают товары первой необходимости.
Также в стране круглосуточно будут действовать ограничения на выход из дома. Разрешено только выходить на работу, учебу, для удовлетворения важных потребностей, ухода за другими людьми и для прогулок или спортивных упражнений на свежем воздухе. Частные встречи разрешаются только с партнером или партнершей, отдельными ближайшими родственниками или другими близкими людьми.
Открытыми остаются супермаркеты, магазины с товарами для дома, аптеки и киоски. Школы переходят на дистанционное обучение. Также, где это возможно, на предприятиях должен состояться переход работников на удаленный режим работы.