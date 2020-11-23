Словацький метод: у Польщі хочуть протестувати на COVID-19 усе населення

“Я думаю, що ми будемо слідувати методу, який застосовувався в Словаччині. Там було протестовано 3,8 мільйона словацьких громадян (...), це було зроблено в три етапи. Першим був пілотний етап, коли були обрані чотири регіони, де проводилися випробування. За результатами пілотного проекту скринінгові випробування вже проводилися по всій країні, а через тиждень їх повторили ще раз в тих місцях, де виявлення захворювання було найбільш високим”, — сказав заступник міністра охорони здоров’я.

За його словами, в Словаччині використовується хороший метод.

Він додав, що міністр охорони здоров’я працює з групою експертів, які готують методику проведення скринінгових тестів, і в найближчі дні міністерство оголосить, як воно буде проводити ці тести.

Як повідомляв УНН, раніше влада Австрії повідомила, що планується провести масове тестування населення країни на наявність коронавірусу, наслідуючи приклад Словаччини.

Нагадаємо, в Словаччині дві третини дорослого населення — понад 3,5 млн осіб — взяли участь в безкоштовному загальнонаціональному тестуванні на коронавірус.

В Україні ж ще в червні головний санітарний лікар України Віктор Ляшко анонсував проведення в Україні безкоштовного масового скринінгу населення, але національне тестування поки так і не почалося.