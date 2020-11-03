У Словаччині безкоштовно протестували на COVID-19 дві третини населення
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Словаччині дві третини дорослого населення — понад 3,5 млн осіб — взяли участь у безкоштовному тестуванні на коронавірус, яке пройшло на цих вихідних. Про це повідомляє Euronews, передає УНН.
Зазначається, що тестувати людей словацьким лікарям і медсестрам допомагали колеги з Австрії та Угорщини. Проведення тестування забезпечували близько 50 тисяч фахівців, в тому числі 3000 військовослужбовців.
Додається, що безкоштовне тестування проходило на добровільній основі і виявило трохи більше 1% заражених на коронавірус — всього 38 359 випадків. Проте з понеділка пересування по Словаччині можливе лише з довідкою про негативний результат аналізу на коронавірус. Ті, хто відмовилися від тестування, повинні знаходитися в домашній самоізоляції.
За словами прем’єр-міністра Словаччини Ігора Матовича, масове тестування необхідно, щоб уникнути введення в країні строго карантину. Новий раунд тестування запланований на наступні вихідні.
Як повідомляв УНН, у Словаччині через захворювання на COVID-19 з 1 жовтня діє режим надзвичайної ситуації.