У Словаччині тестування на COVID-19 пройшла майже половина населення
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Словаччині провели добровільне тестування на коронавірус жителів країни старше 10 років, у якому взяли участь 2,5 млн осіб — майже половина населення. Про це повідомляє Euronews, передає УНН.
Зазначається, що інфекцію під час тестування виявили у 26 тисяч. З ініціативою безкоштовного тестування, яке закінчилось в неділю, виступив прем’єр-міністр республіки Ігор Матович. Для цієї мети були створені майже п’ять тисяч пунктів. Тестування охопило всі регіони Словаччини, крім чотирьох районів з найбільш складною епідемічною ситуацією, де його вже провели минулого тижня.
Влада Словаччини купили за кордоном 13 млн експрес-тестів на COVID-19 і організували тестування протягом 10 днів.
Нагадаємо, у Словаччині через захворювання на COVID-19 з 1 жовтня діє режим надзвичайної ситуації.
Як повідомляв УНН, станом на ранок понеділка у світі на інфекцію, викликану новим коронавірусом SARS-CoV-2, захворіло вже понад 46,4 млн осіб, понад мільйон людей померли.