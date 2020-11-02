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В Словакии тестирование на COVID-19 прошла почти половина населения

В Словакии тестирование на COVID-19 прошла почти половина населения

Киев  •  УНН

 • 13313 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Словакии провели добровольное тестирование на коронавирус жителей страны старше 10 лет, в котором приняли участие 2,5 млн человек — почти половина населения. Об этом сообщает Euronews, передает УНН.

Отмечается, что инфекцию во время тестирования обнаружили у 26 тысяч. С инициативой бесплатного тестирования, которое закончилось в воскресенье, выступил премьер-министр республики Игорь Матович. Для этой цели были созданы почти пять тысяч пунктов. Тестирование охватило все регионы Словакии, кроме четырех районов с наиболее сложной эпидемической ситуацией, где его уже провели на прошлой неделе.

Власти Словакии купили за рубежом 13 млн экспресс-тестов на COVID-19 и организовали тестирование в течение 10 дней.

Напомним, в Словакии из-за заболевания COVID-19 с 1 октября действует режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщал УНН, по состоянию на утро понедельника в мире на инфекцию, вызванную новым коронавирусом SARS-CoV-2, заболело уже более 46,4 млн человек, более миллиона человек умерли.

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