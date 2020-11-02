Пандемія: кількість інфікованих COVID-19 у світі майже 46,5 млн
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Станом на ранок понеділка у світі на інфекцію, викликану новим коронавірусом SARS-CoV-2, захворіло вже понад 46,4 млн осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Всього у світі на COVID-19 інфіковано 46 426 677 людей, з них одужало 31 017 303. Кількість померлих зросла до 1 199 684.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (9 200 643), Індія (8 184 082), Бразилія (5 545 705), Росія (1 624 648), а також Франція (1 458 999), Іспанія (1 185 678), Аргентина (1 173 533) та Колумбія (1 073 809). Ще однією країною, яка подолала рубіж в 1 мільйон інфікованих стала Велика Британія (1 038 054).
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (230 967), Бразилії (160 074), Індії (122 111) та Мексиці (91 895).
Нагадаємо, за останніми данними МОЗ, в Україні зафіксовано понад 395,4 тис. хворих на COVID-19. За останню добу виявили 7 959 інфікованих. Внаслідок хвороби загалом в країні померли понад 7,3 тис. людей, з них за добу — 110.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.