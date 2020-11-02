Пандемия: количество инфицированных COVID-19 в мире почти 46500000
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. По состоянию на утро понедельника в мире инфекцией, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, заболело уже более 46,4 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире COVID-19 инфицировано 46 426 677 человек, из них выздоровели 31 017 303. Количество умерших возросло до 1 199 684.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (9 200 643), Индия (8 184 082), Бразилия (5 545 705), Россия (1 624 648), а также Франция (1 458 999), Испания (1 185 678), Аргентина (1 173 533) и Колумбия (1 073 809). Еще одной страной, преодолевшей рубеж в миллион инфицированных стала Великобритания (1 038 054).
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (230 967), Бразилии (160 074), Индии (122 111) и Мексике (91 895).
Напомним, по последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано более 395,4 тыс. больных COVID-19. За последние сутки выявили 7959 инфицированных. Вследствие болезни в целом в стране умерли более 7,3 тыс. человек, из них за сутки — 110.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.