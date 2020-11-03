В Словакии бесплатно протестировали на COVID-19 две трети населения
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Словакии две трети взрослого населения — более 3,5 млн человек — приняли участие в бесплатном тестировании на коронавирус, которое прошло на этих выходных. Об этом сообщает Euronews, передает УНН.
Отмечается, что тестировать людей словацким врачам и медсестрам помогали коллеги из Австрии и Венгрии. Проведение тестирования обеспечивали около 50 000 специалистов, в том числе 3000 военнослужащих.
Добавляется, что бесплатное тестирование проходило на добровольной основе и выявило чуть более 1% зараженных коронавирусом — всего 38 359 случаев. Однако с понедельника передвижение по Словакии возможно только со справкой об отрицательном результате анализа на коронавирус. Те, кто отказались от тестирования, должны находиться в домашней самоизоляции.
По словам премьер-министра Словакии Игоря Матович, массовое тестирование необходимо, чтобы избежать введения в стране строго карантина. Новый раунд тестирования запланирован на следующие выходные.
Как сообщал УНН, в Словакии из-за заболевания COVID-19 с 1 октября действует режим чрезвычайной ситуации.